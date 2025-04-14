Kayıp olarak aranan yaşlı kadın derede ölü bulundu

Gümüşhane'de kayıp olarak aranan 83 yaşındaki Havva Fidan derede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp olarak aranan yaşlı kadın derede ölü bulundu

'nin Kelkit ilçesinde yaşayan Havva Fidan’ı ziyarete giden kızı M.F. annesinin evde olmadığını fark etti.

Evde bir süre annesinin gelmesini bekleyen M.F. polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

ekiplerince yapılan çalışmada yaşlı kadın Çataklar mevkiindeki Kelkit deresi içerisinde hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kayıp olarak aranan yaşlı kadın derede ölü bulundu - 1 Havva Fidan

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşlı kadının cenazesi otopsiye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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