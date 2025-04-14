Kayıp olarak aranan yaşlı kadın derede ölü bulundu
Gümüşhane'de kayıp olarak aranan 83 yaşındaki Havva Fidan derede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan Havva Fidan’ı ziyarete giden kızı M.F. annesinin evde olmadığını fark etti.
Evde bir süre annesinin gelmesini bekleyen M.F. polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekiplerince yapılan çalışmada yaşlı kadın Çataklar mevkiindeki Kelkit deresi içerisinde hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşlı kadının cenazesi otopsiye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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