Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası yaşlı adamdan acı haber

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 95 yaşındaki  Mehmet Esen'in cansız bedeni tarlada bulundu. Esen'in Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası yaşlı adamdan acı haber

Türbe Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Mustafa Esen'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yaptı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan Esen'in cansız bedeni, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evinin yakınlarındaki tarlada bulundu.

Esen'in cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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