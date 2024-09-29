Kayıp olarak aranıyordu, aracında ölü bulundu

Manisa'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.



Polis, Yunusemre ilçesinde yaşayan ve ailesinin önceki gün kayıp ihbarında bulunduğu Tünay İkan'ı (60) arama çalışmalarını sürdürdü.



İkan'a ait 64 BH 801 plakalı hafif ticari aracın Mesir Mahallesi 5129. Sokak'taki arsada park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.



Aracı kontrol eden polis, İkan'ı arka koltukta hareketsiz halde buldu.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



İkan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.