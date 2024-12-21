Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Giresun'un Espiye ilçesinin Soğukpınar beldesinde Celal Yılmaz'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.



Bölgede arama yapan jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, derede bir erkek cesedi buldu.



Yapılan incelemede, cesedin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.



Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.