Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Giresun'un Espiye ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan 65 yaşındaki Celal Yılmaz, derede ölü bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

'un Espiye ilçesinin Soğukpınar beldesinde Celal Yılmaz'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede arama yapan jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, derede bir erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede, cesedin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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