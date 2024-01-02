Kayıp olarak aranıyordu, çekyatın içinde ölü bulundu

Ordu Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede Hüseyin Hasgül’ün vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadı.



Vücudunda çürümeler oluşan Hasgül’den alınan doku örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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