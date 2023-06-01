Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, kayıp olarak aranan Efe Ulaş'ın ormanda cansız bedeni bulundu. 57 yaşındaki Ulaş'ın ölüm nedeni, otopsisinin ardından belli olacak.

Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

'nın Kozan ilçesine bağlı Kapukaya köyündeki evinden dün sabah saatlerinde çıkan Efe Ulaş, akşam eve dönmedi.

Telefonla kendisine ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucunda Ulaş'ın ormanda cansız bedeni bulundu.

Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ulaş'ın nedeni, otopsisinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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