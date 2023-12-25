Kayıp olarak aranıyordu, dere yatağında tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi’nde tarladan evine giden bir çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’na ait olduğu tespit edildi.