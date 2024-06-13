Kayıp olarak aranıyordu: Gölette cansız bedeni bulundu

Hamit Ülger’den haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Ülger’in otomobilini Kayapınar mevkisindeki Büyükyapalak Sulama Göleti kenarında park halinde buldu.
Ülger’in serinlemek için gölete girmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, AFAD ve itfaiyeden destek istedi. Gölete girerek arama kurtarma çalışmalarına başlayan itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri, kısa süre sonra Hamit Ülger’in cansız bedenine ulaştı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Ülger’in cenazesi dalgıçlar tarafından çıkarılarak göletin kenarına getirilirken, yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hamit Ülger’in cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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