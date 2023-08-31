Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Salur mevkisinde bir süredir kayıp olarak aranan Ali Türkkol (33), saat 02.00 sıralarında babasına ait otomobilin yanında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri sol kolu ve boğazında bıçak yarası bulunan Türkkol'un öldüğünü belirledi.



Cinayetle ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.