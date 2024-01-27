Kayıp olarak aranıyordu, ormanda ölü bulundu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, Alibeyköy'de bir kadının 4 gün önce eşinin kaybolduğu yönünde ihbarda bulunduğu belirlendi.

Göktürk'te bulunan cesedin ise kayıp ihbarı yapılan Cafer Işık'a (36) ait olduğu tespit edildi.

Olay yerinde ekipler güvenlik önlemi alırken, Cafer Işık'ın ölüm nedenini belirlemek için inceleme yapıldı.

Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.