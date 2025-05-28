Kayıp Onurcan'ı arama çalışmaları dördüncü gününde: 200 kilometrekarelik alan tarandı

Burada kaybolan çocuğun babası Murat Özdemir ve yakınları ile görüşen Vali Çeber, daha sonra aramayı gerçekleştiren ekiplerle toplantı yaptı.

Gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları da ekiplere destek verirken; aramalarda insansız hava aracı ve dronlar da kullanılıyor.

"SOMUT BİR EMARE YOK"

Arama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Çeber, şunları kaydetti:

"Cumartesi saat 17.00'den itibaren bütün ekiplerin çalışması devam ediyor. Buraya en yakın olan karakolumuz saat 17.10 itibarıyla bölgeye intikal ediyor. Bunların hepsini aileden ve kendi sistemlerimizden teyit ettik. Günlük ortalama 500 tane profesyonel ekip var. Bunlar AFAD'ımızın koordinasyonunda jandarmamız, emniyetimiz, birçok gönüllü sivil toplum örgütümüz, civar illerden su, mağara gibi konularda da profesyonelleşmiş arama faaliyetlerini profesyonel olarak yürütüyor.

Köylerden katılan şahıslarla beraber 1000 kişi civarında bir arama ekibimiz var aslında. Bunları teknik cihazlarla da destekliyoruz. Bir tane İHA'mız sürekli havada. Gece görüş özellikleri de var o İHA'larımızın. 3 gündür o sürekli süresi dolan yedeğiyle değişerek İHA'mız havada.

İHA'nın dışında 8 tane de dronumuz var. Bunların 4'ünün de gece görüş kabiliyeti var. 4 olan iz takip köpeği sayısını da 6'ya çıkardık. 60 civarında da aracımız var. Olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullanıyoruz.

Ayrıca Fırat Nehri üzerinde de 2 tane botumuz faaliyetini sürdürüyor. Hem il merkezimizde hem de burada 2 tane kriz merkezimiz var. Anlık olarak takip ediyoruz. Sadece ben ve il ekiplerimiz değil, İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da olayı bizzat anlık olarak takip ediyor.

Ve bugüne kadar evladımız kayıp diye değerlendirdiğimiz andan, bugüne kadar bulduğumuz somut bir emare yok."

