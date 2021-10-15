Kayıp otelci cinayete kurban gitmiş

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan otelci Nuri Yıldız’ın cansız bedeni Beylikdüzü’nde bulundu.

Beyoğlu ve Fatih'te otelleri bulunan Nuri Yıldız'dan 3 gündür haber alamayan yakınları polise başvurdu.

Ekipler Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız'ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

Kapıda herhangi bir zorlamaya rastlanmazken, katil ya da katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği düşünülüyor.

Soruşturmayı derinleştiren polisler, TEM Otoyolu Haramidere kavşağında içi yanmış şekilde terk edilen bir araç buldu. Bu aracın Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edildi.

Yıldız daha sonra Beylikdüzü'nde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Yıldız’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.