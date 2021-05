Kayıp otizmli çocuktan haber yok (300 kişi arıyor)

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Asmabağ köyünde, ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney (10) kayboldu.



Çocuğu bulamayan yakınları, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalara jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler katılıyor. Arama çalışmalarında, kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.



Yaklaşık 300 kişiyle yürütülen çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.



Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı ve aileyi teselli etti.



Çocuğun babası Adem Güney, AA muhabirine, pazar günü eşinin telefonla aramasıyla çocuğunun kaybolduğunu öğrendiğini söyledi.



Haberi alır almaz çocuğunu bağıra bağıra aradığını vurgulayan Güney, Kerim Can'ın otistik rahatsızlığı olduğunu, kulağının duyduğunu, her şeyi anladığını ancak konuşamadığını anlattı.



Ekiplerin çocuğunu bulmak için seferber olduğunu belirten Güney, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.



"ÇOCUĞUMUN KAYBOLMASI CİĞER ACIM OLDU"



Yüzde 80 oranında zihinsel engelli kardeşine de 16 yıl baktığını anımsatan Güney, şunları kaydetti:



"Dünyada gün yüzü görmedim. Çocuğumun kaybolması benim ciğer acım oldu. Böyle olacağını hiç düşünmezdim. Benim kaderim neden böyle? Bu dünyada benim imtihanım çok. Kimseye de bir hatam olmadı, ilçede herkes de beni sever. Berber dükkanım var, akşama kadar çalışıp evime giderim. Ben kendimi aileme adadım. Çocuğum bulunsun yeter, başka bir şey istemiyorum."



"KONUŞAMAZ AMA HER ŞEYİ ANLAR"



Çocuğun halası Cennet Özdemir de Kerim Can'dan hala bir haber alamadıklarını dile getirerek, "'Kerim gel' dediğimde hemen gelip boynuma sarılır, su isteyeceği zaman elimden tutup götürür gösterir. Konuşamaz ama her şeyi anlar. Kendisini seveni, sevmeyeni bilir. Yürüyüşünde herhangi bir sıkıntı yok. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin, durmadan arıyorlar" ifadesini kullandı.