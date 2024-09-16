Kayıp sağlık çalışanı aracında silahla vurulmuş olarak bulundu

Karaman’da kayıp olarak aranan sağlık çalışanı, aracının içinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Kayıp sağlık çalışanı aracında silahla vurulmuş olarak bulundu

Olay, akşam saatlerinde Yunus Mahallesi Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. Sağlık çalışanı Şahin Caner’e (37) ulaşamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. , Caner’in aracını en son Yunus Mahallesi’nde tespit etti. Arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştıran ekipler otomobili Dereköy yolu üzerinde park halinde buldu.

Kayıp sağlık çalışanı aracında silahla vurulmuş olarak bulundu - 1

Ekipler Caner’i kapıları kilitli olan otomobilin içinde hareketsiz vaziyette buldu, şahsa müdahale etmek için aracın camı itfaiye gelmeden kırılarak kapıları açıldı. Sağlık ekibi araç içerisinde silahla kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde olan Caner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Caner’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere görev yaptığı hastanenin morguna kaldırıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yaptığı öğrenilen Şahin Caner’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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