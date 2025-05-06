Kayıp şahsın cansız bedeni bulundu
İki gündür haber alınamayan Mehmet Emin Kara'nın cesedi boş arazide toprağa gömülü halde bulundu.
Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Emin Kara'dan iki gündür haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonrası Kara'nın kullandığı otomobil, ilçe yakınlarındaki Yolazlar Akdağ mevkiinde terk edilmiş halde bulundu.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU
Jandarma ekipleri otomobil çevresinde yaptığı çalışmada, kayıp gencin cesedine toprağa gömülü halde ulaştı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Mehmet Emin Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başaltıldı.
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