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Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen komşusu Ertan B. tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden itibaren köyde yapılan aramalar sonucunda, 9 yaşındaki Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu Ertan B'nin ifade alma işlemini tamamladı.



Paslı Jandarma Karakol Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Ertan B, güvenlik önlemleri altında Kağızman Adliyesine nakledildi.



Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ertan B, "resmi evrakta sahtecilik" ve şüpheli ve çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandı.



Ertan B, Kars Cezaevine gönderildi.



5 GÜNDÜR KAYIP



Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü arkadaşlarıyla meyve toplamaya giden 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak", arama kurtarma köpeği "Gazel", Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki kadavra arama köpeği "Obert" ve iz takip köpeği "Calisto" ile yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

CANLI YAYIN ELE VERDİ

Arkadaşları, erik bahçesinde yanlarında bir kişinin daha olduğu bilgisini vermişti. Bir televizyon kanalına canlı yayınla bağlanan alenin hem akrabası hem de komşusu olan Ertan B. anlattıkları şüpheli bulununca jandarma tarafından ifadesine başvurulmuştu. Ardından gözaltına alınan zanlının cezaevinden firar ettiği ve sahte kimlik kullandığı anlaşılmıştı.

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