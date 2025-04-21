Kayıp Sudenaz bulundu

Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan çocuk için kayıp ihbarında bulunuldu.

Akşam eve dönmeyen çocuktan bir daha haber alınamadı.

Van 'ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki Sudenaz Özgel, 11 gün önce evden "işe gidiyorum" diye çıktı.

Polisin arama çalışması sonrası 16 yaşındaki Sudenaz Özgel bulundu.

Konuya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 16 Nisan 2025 tarihinde hakkında kayıp başvurusu bulunan Sudenaz Özgel (16) isimli kızımızın İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi civarında olduğu tespit edilmesi üzerine; 21 Nisan 2025 tarihinde tespit edilen noktaya geçilerek kayıp kızımız Sudenaz Özgel’e ulaşılmış ve ailesine bulunduğu bilgisi verilmiştir."