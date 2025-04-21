Kayıp Sudenaz'dan 11 gündür haber yok

Van'da işe gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Sudenaz Özgel'den 11 gündür haber alınamıyor.

Kayıp Sudenaz'dan 11 gündür haber yok

'ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa mahallesinde ikamet eden 15 yaşındaki Sudenaz Özgel, 11 gün önce evden "işe gidiyorum" diye çıktı.

Akşam eve dönmeyen çocuktan bir daha haber alınamadı.

KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan çocuk için kayıp ihbarında bulunuldu.

Kayıp Sudenaz'dan 11 gündür haber yok - 1 Kayıp Sudenaz Özgel

Polisin arama çalışması başlattığı Sudenaz için aile de vatandaşlardan yardım bekliyor.

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