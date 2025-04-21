Kayıp Sudenaz'dan 11 gündür haber yok

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa mahallesinde ikamet eden 15 yaşındaki Sudenaz Özgel, 11 gün önce evden "işe gidiyorum" diye çıktı.

Akşam eve dönmeyen çocuktan bir daha haber alınamadı.

KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan çocuk için kayıp ihbarında bulunuldu.