Kayıp sürü drone ile bulundu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolan 544 küçükbaşı, drone destekli aramada bulundu.
İlçeye bağlı Üreğil Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Can Demir, dün akşam otlatmak için meraya çıkardığı sürüsünü sis nedeniyle kaybetti.
Sürüye ulaşamayan Demir, jandarmayı arayarak yardım istedi.
Havanın aydınlanmasının ardından dron ile arazide arama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 farklı noktaya dağılmış haldeki sürüyü tespit etti.
Tamamı bulunan 544 hayvan, sahibine teslim edildi.