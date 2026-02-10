Kayıp süsü verilen cinayet 20 yıl sonra aydınlatıldı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2007'ye ait yürüttüğü soruşturmada; İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dosya üzerinde kayıp olarak aranan O.K., M.B., ve Y.Ö. isimli kişilere ait bulgulara ulaştılar. Ekipler, kayıp kişilerin kullandıkları GSM hatlarındaki sinyaller sonrasında O.K.'nin 20 Haziran 2006'da, M.B.'nin 24 Ağustos 2006'da, Y.Ö.'nün ise 1 Şubat 2007'de kayboldukları belirtildi.

85 GSM HATTININ ANALİZİ YAPILDI



Yapılan çalışmalar sonucunda 11 şüpheli tespit edilirken, toplam 85 GSM hattının analizi yapılırken, 47 kişinin bilgisine başvuruldu. Şüphelilerin son kez sinyal verdiği Vezirhan beldesinde teknolojik imkanlardan yararlanılarak, toprakaltı incelemeleri yapıldı. Kayıp olarak aranan 3 kişinin de Vezirhan beldesindeki dosya şüphelisinin o tarihte işletmeciliğini yaptığı çiftlikte öldürülerek gömüldüğü değerlendirildi.

6 İLDE MİZAN OPERASYONU



Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinesindeki inceleme kapsamında 11 şüphelinin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve yakalanan şüphelilerin gözaltına alınması amacıyla 06:45'te, Bilecik merkezli Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara'da mizan operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gerekli işlemler için Bilecik'e götürüldü.

İNSAN KEMİĞİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BULGUYA RASTLANDI



Şüphelilerin adreslerine, araçlarına ve üstlerine yapılan aramalarda; 11 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 3 adet yivsiz av tüfeği ve 65 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Kayıpların cesetlerinin bulunması amacıyla Vezirhan beldesine bağlı bir köydeki bir çiftlikte kazı çalışması yapılmasının ardından insan kemiği olduğu değerlendirilen 4 adet bulguya rastlandı. Bulgular incelemeleri yapılmak üzere koruma altına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakılırken; Y.S., E.U., ve H.Ş., isimli şüpheliler tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.