Kayıp "T" harfleri merak konusu olmuştu: Gerçek ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı cadde üzerinde bulunan 6 tabeladaki "T" harflerinin kayboluşu mesak uyandırmıştı. Tabelalardaki kayıp harfleri sırrı ortaya çıktı.

Kayıp "T" harfleri merak konusu olmuştu: Gerçek ortaya çıktı

İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan altı tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin "T" harfleri geçtiğimiz günlerde ortadan kayboldu.

Geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki "T" harflerinin yokluğu merak uyandırmıştı.

Kayıp "T" harfleri merak konusu olmuştu: Gerçek ortaya çıktı - 1 İskenderun'da tabelalardaki kayıp "T" harfleri merak konusu olmuştu. 

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda tabelalardaki "T" harflerinin logo yenileme çalışması sonrası belediye ekipleri tarafından söküldüğü öğrenildi.

Merak konusu olan tabelaların Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde değiştirileceği öğrenildi.

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