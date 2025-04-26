Kayıp "T" harfleri merak konusu olmuştu: Gerçek ortaya çıktı

Hatay İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan altı tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin "T" harfleri geçtiğimiz günlerde ortadan kayboldu. Geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki "T" harflerinin yokluğu merak uyandırmıştı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Yapılan araştırmalarda tabelalardaki "T" harflerinin logo yenileme çalışması sonrası belediye ekipleri tarafından söküldüğü öğrenildi.



Merak konusu olan tabelaların Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde değiştirileceği öğrenildi.