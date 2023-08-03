Kayıp tıp fakültesi öğrencisinden acı haber

Kayseri'de 13 gün önce annesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden Ahmet Enes Tekin'den (25) annesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı.
Tekin ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, gencin son görüldüğü yer olan Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan Tekin'in cansız bedeni bulundu.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı.
Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Kayseri