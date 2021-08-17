Kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu

Eskişehir'de 9 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı 17.08.2021 - 16:19

Kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu

Eskişehir'de kaybolan üniversite öğrencisi gencin cesedine ulaşıldı.

71 Evler Mahallesi'ndeki evinden 9 Ağustos'ta ayrılmasının ardından haber alınamayan Salih Güngör (22) için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Büyük Ayı ve çeşitli kuruluşlara bağlı ekipler, Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda çalışma yürüttü.

Gencin cansız bedeni, ormanlık alanda arama yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Bölüğü timleri tarafından bulundu.

Güngör'ün cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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