Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber

Çorum'da 1 haftadır kayıp olarak aranan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Seyit Serdar Cihan, arazide ölü bulundu.

Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber

'un Alaca ilçesi Değirmenönü köyünde tarlaya çalışmak için giden köylüler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarmanın incelemesinde, cesedin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Seyit Serdar Cihan'a (26) ait olduğunu tespit etti.

Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber - 1

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Cihan için, 21 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı belirlendi.

Seyit Serdar Cihan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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