Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Cihan için, 21 Aralık'ta ailesinin kayıp ihbarı yaptığı belirlendi.



Seyit Serdar Cihan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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