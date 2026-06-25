Kayıp vakası planlı cinayet çıktı. 18 yıl sonra 7 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı, Aydın 'da 2008 yılında kaybolan Naciye A. ile ilgili dosyanın yeniden ele alındığını açıkladı. Yapılan incelemelerde olayın planlı bir cinayet olduğu ortaya çıkarken, operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A.’nın, aynı yıl İzmir’in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığı değerlendirilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinin desteğiyle kapsamlı bir çalışma yürütüldü.



ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takipler, iletişim analizleri, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İzmir merkezli, İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.