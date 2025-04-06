Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Yazlık köyünde kalp rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Mustafa Boz, dün gece aracıyla evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri harekete geçti.

DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Sabah saatlerinde sürdürülen arama çalışmaları sonucu Mustafa Boz, köy içerisindeki dere yatağında aracıyla birlikte ölü bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemelerin ardından Boz’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Boz’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

