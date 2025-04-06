Kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Giresun'da kayıp olarak aranan 65 yaşındaki Mustafa Boz ölü bulundu. Boz’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Yazlık köyünde kalp rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Mustafa Boz, dün gece aracıyla evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri harekete geçti.
DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
Sabah saatlerinde sürdürülen arama çalışmaları sonucu Mustafa Boz, köy içerisindeki dere yatağında aracıyla birlikte ölü bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemelerin ardından Boz’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Boz’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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