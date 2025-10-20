Kayıp yaşlı adamın cesedi çamur içinde bulundu

Hilvan ilçesine bağlı Karacurun Mahallesi'nde cumartesi saat 22.00'da evden ayrılan 70 yaşındaki Süleyman Çeltik, eve dönmedi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın hayatından endişe eden yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İki gün aranan yaşlı adamın cesedi, Hilvan ilçe kırsalındaki bir fıstık tarlasında bulundu.

Çamurun içerisinde yatmış halde bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.