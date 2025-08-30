Kayıp yaşlı kadın bulundu

Üvezbeli Kersendüzü mevkisinde iki gün önce A.B.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri arama çalışması yürüttü.



Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yaşlı kadın, evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde sağ bulundu.



Bitkin olduğu görülen yaşlı kadın, sağlık personelinin ilk muayenesinin ardından hastaneye götürüldü.