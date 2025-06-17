Kayıp yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Sivas’ta üç gündür kayıp olan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Gülizar Şanlı'nın cansız bedeni bulundu.

Kayıp yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden 69 yaşındaki Alzheimer hastası Gülizar Şanlı, üç gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Arama çalışmaları sürerken bir vatandaşın ihbarı üzerine Kızılırmak kıyısına giden AFAD ve polis ekipleri, ırmak içerisinde yaşlı kadının cesedine ulaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

AFAD ekipleri tarafından çıkartılan ceset, kesin nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...