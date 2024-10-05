Kayıp yaşlı adam drone ile aranıyor

Van'da kaybolan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş'ı bulmak için 20 kişilik ekip arama yapıyor. Çalışmalara jandarma havadan drone ile destek veriyor.

Kayıp yaşlı adam drone ile aranıyor

Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde 30 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Ahmet Ertaş'ın ailesi, jandarmaya başvurdu.

il ve ilçe Jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Üzerinde cep telefonu da olmayan Ertaş'ın bulunması için jandarma, havadan dronla ekiplere destek veriyor.

Kayıp yaşlı adam drone ile aranıyor - 1

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler, Ertaş'ın kaybolduğu mahalledeki metruk yapılar ile mahalle etraflarında arama yapıyor.

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