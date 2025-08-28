Kayıp zihinsel engelli Bestami aranıyor

Kırsal Çayyaka Mahallesi’ndeki evinden geçen salı günü, gezmek için çıkan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu’ndan iki gündür haber alınamıyor.



Gencin ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.



İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, İHH Arama Kurtarma ve İNDAK Arama Kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışma başlattı.



Ekiplerin, Tiryakioğlu’nun son olarak görüldüğü Çayyaka Mahallesi çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.