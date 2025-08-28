Kayıp zihinsel engelli Bestami, evinden 20 kilometre uzaklıkta bulundu

Kırsal Çayyaka Mahallesi’ndeki evinden geçen salı günü, gezmek için çıkan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu’ndan (29) iki gündür haber alınamıyor.



Gencin ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.



İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, İHH Arama Kurtarma ve İNDAK Arama Kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışma başlattı.



Ekiplerin, Tiryakioğlu’nun son olarak görüldüğü Çayyaka Mahallesi çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bestami Tiryakioğlu, evine 20 kilometre mesafedeki Sarıpınar Mahallesi'nde bulundu. Jandarma Komutanlığınca yapılan koordinasyonla AFAD, İHH Arama kurtarma, İNDAK arama kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından 5 saat süren arama çalışmasının ardından bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tiryakioğlu, kontrol için ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.