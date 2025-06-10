Kayıp Burak'tan beşinci günde iyi haber: Evde saçlarını beğenmemişler

Koçak'ın, mahalle meydanından kalkan servise binmeyip, okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı.

Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde oturan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda taşımalı sistemle eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran'da sabahı okula gitmek için evden ayrıldı.

Bursa 'da beş gündür aranan küçük çocuk, arkadaşının evinde bulundu.

103 KİŞİLİK EKİP KURULDU

AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK, BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi, Koçak'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Koçak, arama çalışmalarının beşinci gününde sağ olarak bulundu.

TIRAŞI BEĞENMEYİP SAÇLARINI KESMİŞLER

Küçük Burak'ın kaybolmadan bir gün önce, bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gittiği, ancak saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak ve amcasının, "Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?" dediği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak'ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi.