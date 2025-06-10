Kayıp Burak'tan beşinci günde iyi haber: Evde saçlarını beğenmemişler
Bursa'da beş gündür aranan 14 yaşındaki Burak Koçak, sağ olarak bulundu. Burak'ın kaybolmadan önce bayram tıraşı olduğu, tıraşı beğenmeyen ailesinin saçlarını tamamen kestiği öğrenildi.
Bursa'da beş gündür aranan küçük çocuk, arkadaşının evinde bulundu.
Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde oturan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda taşımalı sistemle eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran'da sabahı okula gitmek için evden ayrıldı.
Koçak'ın, mahalle meydanından kalkan servise binmeyip, okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı.
Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu'nun bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu gece İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
İhbarla jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nın birinci günü arama başlatırken, Burak Koçak'ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
103 KİŞİLİK EKİP KURULDU
AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK, BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi, Koçak'ı bulmak için arama çalışması başlattı.
Koçak, arama çalışmalarının beşinci gününde sağ olarak bulundu.
TIRAŞI BEĞENMEYİP SAÇLARINI KESMİŞLER
Küçük Burak'ın kaybolmadan bir gün önce, bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gittiği, ancak saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak ve amcasının, "Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?" dediği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak'ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi.
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