Kayıp yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Akdağ beldesi Cevizlik Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Ömer Çalışkan'dan haber alamayan yakınları 3 gün önce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri yönlendirildi.



Mahalle çevresinde ve ormanlık alanda çalışma başlatan ekipler, evine 3 kilometre uzaklıktaki Çakırın Damı mevkisinde Çalışkan'ı bir kayanın dibinde ölü buldu.



Çalışkan'ın cansız bedeni, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Yaşlı adamın, odun toplamak için ormana gittiği ihtimali üzerinde duruluyor.

