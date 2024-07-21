Kayıt dışı benzine hayır dedi, tekme tokat saldırıya uğradı

Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen motosikletli iki kişi, görevliye ellerindeki pet şişeye benzin doldurmasını istedi.



Görevli de pet şişeye kayıt dışı akaryakıt satışının yasak olduğunu söyledi.



Bunun üzerine görevli ile iki kişi arasında tartışma çıktı.