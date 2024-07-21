Kayıt dışı benzine hayır dedi, tekme tokat saldırıya uğradı

Adana'da kayıt dışı benzin satışı yapmayacağını söyleyen görevli, motosikletle akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

Kayıt dışı benzine hayır dedi, tekme tokat saldırıya uğradı

Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki bir istasyonuna gelen motosikletli iki kişi, görevliye ellerindeki pet şişeye doldurmasını istedi.

Görevli de pet şişeye kayıt dışı akaryakıt satışının yasak olduğunu söyledi.

Bunun üzerine görevli ile iki kişi arasında tartışma çıktı.

Kayıt dışı benzine hayır dedi, tekme tokat saldırıya uğradı - 1

KAÇTILAR

Tartışmanın büyümesi ile motosiklettekiler, görevliyi tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesi ile iki kişi, olay yerinden kaçtı.

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