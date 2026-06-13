Kayıtlar tek tek incelendi dosya aydınlatıldı: 16 yıl önce ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Manisa 'da 2010 yılında yaşanan bir bebek ölümüne ilişkin dosya yeniden açılıp, aydınlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada söz konusu olayın öncelik verilen dosyalardan biri olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı topuk kanı verilerinden yola çıkan ekipler, gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar sonucunda 16 yıl önce yaşanan olayı aydınlattı.

ANNE TUTUKLANDI, KARDEŞİNE EV HAPSİ

Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler sonucu, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı belirlenen şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan anne Beren D. (36) ile kardeşi Gurbet Ç'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Beren D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gurbet Ç. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

Beren D'nin ifadesinde, evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığını, doğumu İzmir'de gerçekleştirdikten sonra bebeği Manisa'da çöp konteynerinin yanına bıraktığını söylediği, Gurbet Ç.'nin de bu yönde beyanda bulunduğu öğrenildi.



Bebeğin babası O.A.’nın tanık sıfatıyla ifade verdiği bildirildi.

Cezaevine götürülürken konuşan Beren D., suçlamaları kabul etmediğini belirtip, "Ben kimseyi öldürmedim, bilmeden konuşmayın. Yalan yanlış haber yapmayın." diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi.

GÜRLEK'TEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

"Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır." diyen Bakan Gürlek, "Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum." dedi.