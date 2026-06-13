Kayıtlar tek tek incelendi dosya aydınlatıldı: Çöpe bırakılan bebek olayında iki gözaltı

Manisa 'da 2010 yılında yaşanan bir bebek ölümüne ilişkin dosya yeniden açılıp, aydınlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada söz konusu olayın öncelik verilen dosyalardan biri olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı topuk kanı verilerinden yola çıkan ekipler, gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar sonucunda 16 yıl önce yaşanan olayı aydınlattı.

BEBEĞİ DÜNYAYA GETİRDİKTEN SONRA ÇÖP KONTEYNERİNE BIRAKTI

Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler sonucu, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı belirlenen şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi.

İki şüpheli hakkında altsoyu kasten öldürme suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

GÜRLEK'TEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

"Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır." diyen Bakan Gürlek, "Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum." dedi.