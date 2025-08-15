Kaymakamlık duyurdu: Denize girmek 2 gün daha yasaklandı

Kırklareli'nde kuvvetli poyraz etkili oluyor.

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Kaymakamlık tarafından 12-15 Ağustos tarihlerinde de denize girilmesi yasaklamıştı.



Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.



Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.