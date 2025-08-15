Kaymakamlık duyurdu: Denize girmek 2 gün daha yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Kırklareli'nde kuvvetli poyraz etkili oluyor.

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Kaymakamlık tarafından 12-15 Ağustos tarihlerinde de denize girilmesi yasaklamıştı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

