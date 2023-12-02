Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonucu için tarih verdi

2023-Kaymakamlık sınavı 3 Aralık 2023 tarihinde 7 il ve 9 sınav merkezinde, 47 binada gerçekleştirilecek. 2023-Kaymakamlık sınavına da 22 bin 15 aday katılacak ve sınavda emniyet görevlisi dahil 2 bin 754 kişi görev alacak.

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nda adaylara 50 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testi ile 70 sorudan oluşan alan bilgisi testi için 165 dakika cevaplama süresi verilecek.