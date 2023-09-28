Kaymakamlık sınavı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi)

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi, Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları sonrasında belli oldu. Kaymakam olabilmek için sınava katılım sağlayacak olan yüzlerce kişi hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, sınavın başvuru şartları merak ediliyor. Peki, 2023 Kaymakamlık sınavı ne zaman?



2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen Kaymakamlık sınav tarihini duyurdu.



Buna göre; Kaymakamlık sınavı bu yıl 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.



Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım…



Beklediğiniz haberi paylaşıyorum;

Kaymakamlık Sınavımızı

3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 7️⃣7️⃣ Kaymakam adayı alıyoruz🇹🇷… pic.twitter.com/nrj6qDHLuI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2023 ALİ YERLİKAYA DUYURDU



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;



"Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım…



Beklediğiniz haberi paylaşıyorum;



Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz.



Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız.



Siz şimdiden çalışmaya başlayın."