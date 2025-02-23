Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları 2025 açıklandı mı? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat Pazar günü düzenlendi. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından sorular yöneltirlirken gözler cevap anahtarına çevrildi. Sınavda adaylara, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı. Adayların sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki Kaymakamlık sınavı sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sınava ilişkin son gelişmeler…
Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan adaylar sınavlarda başarılı olacak. Sınavdan sonra yargı tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak puan hesaplaması yeniden yapılacak. Kaymakamlık sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. Peki Kaymakamlık sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, Kaymakamlık sınavı sonuçları ve cevap anahtarına ilişkin detaylar…
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
CEVAP ANAHTARI YAYINLANACAK MI?
ÖSYM’den Kaymakamlık sınavı soruları ve cevap anahtarına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
SINAVA KATILAN ADAYLAR DİKKAT
İlk 260. aday ve 260. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.”
ibaresi yer alacaktır.
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