Kaymakamlık sosyal medyada isyan etti: "Ceza yazmaktan yorulduk"

İpsala Kaymakamlığı, anız yakan çiftçileri bir kez daha uyardığı paylaşımda, "İdare olarak ceza kesmekten yorulduk." ifadelerine yer verdi.

İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, anız yakılan tarla ve yanan tarlanın dumanının kara yolunu kapladığı görülen fotoğrafa yer verildi.

"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLUR"

Paylaşımda, "Anız yaktığınızda başkasının canına, malına ve sağlığına zarar verdiğinizi unutmayın." denildi.