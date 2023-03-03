Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Selahattin Uysal (49), mesaiden sonra eve gitmeyince Sapanca Kaymakamlığı'ndaki özel kalem birimi odasında ölü bulundu.

Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu

Olay, dün, Hükümet Konağı binasında meydana geldi. Selahattin Uysal'ın mesai sonrası evine gelmemesinden şüphelenen ailesi, Sapanca Kaymakamlığı'na gitti.

Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu - 1

Binadaki güvenlik görevlileri ile ailesi, Uysal'ın çalıştığı özel kalem birimine geçti.

Uysal'ın, koltuğunda hareketsiz olduğu görülünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Adrese gelen sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uysal'ın kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, yapılacak otopsi sonucu kesin nedeni, belli olacak.

Evli, 2 çocuk babası Selahattin Uysal'ın cenazesi, bugün memleketi Eskişehir'de, Tepebaşı Emirceoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

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