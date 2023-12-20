Kaymakamlıktan açıklama: Karasu Çayı'nda uygunsuzluk tespit edilemedi

İslahiye Kaymakamlığı, Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine başlatılan inceleme ve ölçümlerde, oksijen değerlerinde herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Kaymakamlıktan açıklama: Karasu Çayı'nda uygunsuzluk tespit edilemedi
Siyaha dönen Karasu Çayı'nda balık ölümlerine inceleme

Siyaha dönen Karasu Çayı'nda balık ölümlerine inceleme

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Siyaha dönen Karasu Çayı'nın inceleme sonuçları belli oldu. 

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Karasu Çayına ilişkin incelemenin titizlikle sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "18.12.2023 tarihinde Karasu Çayının renk değiştirmesi yönündeki gelişmelere istinaden Tilmen Höyük mevki tarafında ilgili kurumlarımız tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, oksijen değeri 8,6 mg/lt ölçülmüş ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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