Kaynak makinesine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, kaynak makinesine gizlenmiş 2 kilo 904 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Hüseyin Abi, tutuklandı.

Kaynak makinesine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalandı

Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya-Konya kara yolu kontrol noktasında, şüpheli olduğu değerlendirilen Hüseyin Abi’nin kullandığı otomobili durdurdu.

Ekipler otomobildeki aramada kaynak makinesi içine gizlenmiş 2 kilo 904 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan şüpheli Hüseyin Abi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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