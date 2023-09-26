Kaynak sırasında çıkan yangın binayı küle çevirdi

Ankara'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altındağ ilçesi Ulus semtindeki atıl bir bina içerisinde kaynak yapan işçilerin makinelerinden çıkan kıvılcımların yalıtım malzemelerine sıçraması sonucu yangın meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tüm binayı saran alevler ve dumanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda küle dönen atıl haldeki bina kullanılamaz hale geldi.