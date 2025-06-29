Kaynak yaparken elektrik akımına kapıldı

Mardin’de kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Kaynak yaparken elektrik akımına kapıldı

İlçeye bağlı Kutsal Engin köyünde iki  çocuk babası Mahmut Öztemel, evinde demiri kaynattığı sırada akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztemel, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öztemel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...