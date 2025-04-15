Kaynak yapılan yakıt deposu patladı, ölümden döndü
Konya'da kamyonetteki yakıt deposunda kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada, can kaybı yaşanmadı.
Konya'da sanayi sitesinde bulunan atölyede kaynak ustası, tamir için kamyonetle getirilen yakıt deposuna kaynak yapmaya başladı.
Kaynak sırasında depoda aniden patlama meydana geldi.
YARA ALMADAN KURTULDU
Patlamanın etkisiyle yere savrulan usta, yüzüne tuttuğu koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtuldu.
Patlama anı
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