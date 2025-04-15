Kaynak yapılan yakıt deposu patladı, ölümden döndü

Konya'da kamyonetteki yakıt deposunda kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada, can kaybı yaşanmadı.

Kaynak yapılan yakıt deposu patladı, ölümden döndü

'da sanayi sitesinde bulunan atölyede kaynak ustası, tamir için kamyonetle getirilen yakıt deposuna kaynak yapmaya başladı.

Kaynak sırasında depoda aniden patlama meydana geldi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Patlamanın etkisiyle yere savrulan usta, yüzüne tuttuğu koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaynak yapılan yakıt deposu patladı, ölümden döndü - 1 Patlama anı

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