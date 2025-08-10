Kaynaktan sıçrayan kıvılcım kül etti
Burdur'da bahçede yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında ev, ahır ve bir araç zarar gördü, 3 buzağı öldü.
Burdur İğdeli Köyü'nde Mehmet U.'ya ait evin bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcım, saman balyalarına sıçradı.
Buradan yükselen alevler iki katlı ahşap ev, ahır ve evin yanında bulunan aracı kapladı.
Bölgeye, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında ev, ahır ve araç kullanılmaz hale gelirken 3 buzağı öldü.
