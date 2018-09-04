Şanlıurfa'da kaynar su dolu kazana düşen Suriyeli çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Harran ilçesinin Tahılalan Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli anne Fatma Seleme, evinin bahçesindeki ocakta bulunan kazanda su kaynattı.
Bu sırada ailenin 2 yaşındaki oğlu Ahmet Seleme, dengesini kaybederek kazana düştü.
Üçüncü derecede yanığa maruz kalan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Suriyeli çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından babası Mustafa Seleme'ye teslim edilen küçük çocuğun cenazesi Tahılalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynar su kazanına düşen çocuk öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde annesinin ocakta kaynattığı su kazanına düşen 2 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da kaynar su dolu kazana düşen Suriyeli çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.